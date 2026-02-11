|
Emmsons International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Emmsons International präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emmsons International -0,180 INR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
