17.07.2026 06:31:29

Emmvee Photovoltaic Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emmvee Photovoltaic Power präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,71 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,56 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,35 INR sowie einen Umsatz von 16,43 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at

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