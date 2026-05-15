eMnet Japancoltd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

eMnet Japancoltd Registered hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,96 JPY gegenüber 10,84 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,39 Prozent zurück. Hier wurden 414,1 Millionen JPY gegenüber 424,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at