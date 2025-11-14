eMnet Japancoltd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

eMnet Japancoltd Registered lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 386,8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 318,8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at