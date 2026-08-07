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07.08.2026 06:31:29
eMnet Japancoltd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
eMnet Japancoltd Registered hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren -6,030 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat eMnet Japancoltd Registered im vergangenen Quartal 354,4 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eMnet Japancoltd Registered 370,9 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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