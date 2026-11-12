eMnet Japancoltd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

eMnet Japancoltd Registered hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,91 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei eMnet Japancoltd Registered ein EPS von 1,25 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eMnet Japancoltd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 333,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 386,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at