EMP Metals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EMP Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

EMP Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte EMP Metals ebenfalls 0,040 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at