Emperador legte Quartalsergebnis vor

Emperador präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 17,26 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 34,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at