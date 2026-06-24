Emperador Aktie
WKN DE: A1W6PY / ISIN: PHY2290T1044
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24.06.2026 08:27:00
Emperador sets 2026 capex at 2.4 billion pesos, more than half to go towards whisky business
The capital expenditure this year is lower compared with previous yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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