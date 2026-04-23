Emperador stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Emperador hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Emperador ein Ergebnis je Aktie von 0,090 PHP vermeldet.

Der Umsatz lag bei 17,48 Milliarden PHP – das entspricht einem Abschlag von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,22 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,250 PHP, nach 0,400 PHP im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,09 Prozent auf 57,04 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 60,74 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at