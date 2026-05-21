Emperador stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Emperador hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Emperador hat ein EPS von 0,12 PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 PHP auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,87 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,13 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at