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04.06.2026 06:31:29
Emperor Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Emperor Metals hat am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Emperor Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Emperor Metals ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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