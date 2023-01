Empfehlung für breiteren Einsatz von Bayers Nubeqa gegen Prostatakrebs in EU

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer kann sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa in der EU voraussichtlich bald in einer weiteren Indikation verkaufen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfehle die Zulassung des Wirkstoffs Darolutamid (Handelsname Nubeqa) in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC), teile der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. In der Regel erfolgt eine Zulassung nach einer Empfehlung durch den Ausschuss. Nubeqa ist bereits für die Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom mit einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen (Hochrisiko-nmCRPC) zugelassen.

Im September 2022 hatte Bayer neue Studiendaten zu dem Medikament vorgelegt, die die Wirksamkeit untermauern sollten. Die Daten zeigten demnach, dass der Wirkstoff Darolutamid das Gesamtüberleben von Patienten mit mHSPC verbessert und sich die Zeit bis zur Verschlechterung krankheitsbedingter Symptome und Schmerzen verlängert.

Nubeqa ist in vielen Ländern für die Behandlung von Patienten mit nmCRPC und einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen zugelassen. Für mHSPC ist das Medikament bereits in den USA zugelassen und nun wohl auch bald in der EU. Anträge in China und Japan laufen.

Der Pharma- und Chemiekonzern kalkuliert für Nubeqa mit einem Spitzenumsatz von mehr als drei Milliarden Euro, das ist der höchste Umsatz innerhalb eines Jahres./mis/men/jha/