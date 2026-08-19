Empir Group Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Empir Group Registered B hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,090 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,06 Prozent auf 82,7 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at