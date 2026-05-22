Empir Group Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Empir Group Registered B hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,36 SEK gegenüber 0,050 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 78,9 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at