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22.05.2026 06:31:29
Empir Group Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Empir Group Registered B hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,36 SEK gegenüber 0,050 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 78,9 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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