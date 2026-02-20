Empir Group Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Empir Group Registered B präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,04 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Empir Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 86,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 88,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,930 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 332,65 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 319,97 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at