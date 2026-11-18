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18.11.2026 06:31:28
Empir Group Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Empir Group Registered B präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,900 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent auf 89,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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