Empire Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Empire Industries lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at