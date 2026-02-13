Empire Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Empire Industries hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,64 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,53 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,89 Milliarden INR – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Empire Industries 1,76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at