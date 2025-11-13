Empire Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Empire Industries hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 20,65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Empire Industries 16,35 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,80 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at