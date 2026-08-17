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17.08.2026 06:31:29
Empire Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Empire Industries hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 23,62 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Empire Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 16,04 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,84 Milliarden INR – ein Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Empire Industries 1,67 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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