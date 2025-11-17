Empire Petroleum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Empire Petroleum präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Empire Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 9,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at