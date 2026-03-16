Empire Petroleum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Empire Petroleum hat am 13.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,1 Millionen USD umgesetzt.

Empire Petroleum hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,120 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,540 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 34,20 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 44,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at