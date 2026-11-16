Empire Petroleum: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Empire Petroleum hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Empire Petroleum ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,4 Millionen USD – ein Plus von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Empire Petroleum 9,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at