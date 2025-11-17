Empire Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Empire Registered B hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Empire Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,670 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,14 Prozent auf 36,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at