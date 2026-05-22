Empire Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Empire Registered B hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 SEK gegenüber -0,130 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 44,5 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at