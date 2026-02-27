Empire Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Empire Registered B gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 SEK gegenüber -1,010 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,3 Millionen SEK – ein Plus von 40,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Empire Registered B 37,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,460 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -1,810 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 175,38 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 22,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 143,48 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

