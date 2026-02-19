Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- ebenfalls ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 199,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- 197,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,05 Prozent auf 768,27 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 767,92 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at