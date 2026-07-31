Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 191,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at