Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 190,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at