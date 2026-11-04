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04.11.2026 06:31:28
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,37 Prozent zurück. Hier wurden 193,1 Millionen USD gegenüber 197,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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