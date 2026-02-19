19.02.2026 06:31:28

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- im vergangenen Quartal 199,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- 197,6 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 768,27 Millionen USD – ein Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- 767,92 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

