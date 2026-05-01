Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- legte Quartalsergebnis vor

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 190,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 180,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at