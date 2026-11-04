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04.11.2026 06:31:28
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- 0,050 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,37 Prozent auf 193,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- 197,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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