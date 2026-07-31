Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- 196,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at