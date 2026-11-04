Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 197,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 193,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at