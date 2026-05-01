Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 180,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at