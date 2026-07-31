Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,9 Millionen USD im Vergleich zu 191,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at