19.02.2026 06:31:28
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES- in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,2 Millionen USD im Vergleich zu 197,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,260 USD. Im Vorjahr waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 768,27 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 767,92 Millionen USD in den Büchern gestanden.
