Empire State Realty Trust A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Empire State Realty Trust A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 190,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at