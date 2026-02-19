|
19.02.2026 06:31:28
Empire State Realty Trust A präsentierte Quartalsergebnisse
Empire State Realty Trust A lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Empire State Realty Trust A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,2 Millionen USD im Vergleich zu 197,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,260 USD. Im Vorjahr waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 768,27 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 767,92 Millionen USD umgesetzt.
