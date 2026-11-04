Empire State Realty Trust A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Empire State Realty Trust A stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,37 Prozent zurück. Hier wurden 193,1 Millionen USD gegenüber 197,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at