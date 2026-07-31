Empire State Realty Trust A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Empire State Realty Trust A hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,9 Millionen USD – ein Plus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Empire State Realty Trust A 191,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at