Empire State Realty Trus a Aktie
WKN DE: A1W6FF / ISIN: US2921041065
|
17.02.2026 23:20:28
Empire State Realty Trust Inc Q4 Income Advances
(RTTNews) - Empire State Realty Trust Inc (ESRT) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $19.67 million, or $0.12 per share. This compares with $11.16 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.8% to $199.22 million from $197.60 million last year.
Empire State Realty Trust Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.67 Mln. vs. $11.16 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.07 last year. -Revenue: $199.22 Mln vs. $197.60 Mln last year.
Nachrichten zu Empire State Realty Trust Inc (A)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Empire State Realty Trust Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Empire State Realty Trust Inc (A)
|5,30
|2,91%
