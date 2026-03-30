Fox Aktie

Fox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043

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31.03.2026 01:04:55

Employee Lawsuit Against Fox News Is Dismissed

A reporter who claimed the network had fired him for challenging its coverage failed to prove retaliation and discrimination, a federal judge said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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