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01.05.2026 06:31:29
Employers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Employers hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Mit einem EPS von 0,52 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Employers mit 0,520 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Employers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 202,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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