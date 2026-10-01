Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
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01.10.2026 09:07:08
Employers should teach primary-age children about work, says Milburn
The author of a major report into youth activity in the UK says children as young as four should be learning about careers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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