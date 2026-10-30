Employers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Employers hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Employers im vergangenen Quartal 189,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Employers 239,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at