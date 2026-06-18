Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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18.06.2026 20:55:00
Employers to college students: Never mind that 4.0 GPA. Go out and get a summer job.
College students with any sort of work experience are twice as likely to be employed shortly after graduating.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Curatis AG
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|Börse Zürich: SPI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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18.06.26
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18.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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18.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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18.06.26
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Analysen zu Employers Holdings Inc
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|Curatis AG
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|Employers Holdings Inc
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