Empower: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Empower hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at